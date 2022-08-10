المنصورة الأهلية: منح لأوائل الثانوية وخصم 50% لذوى الهمم وأبناء الشهداء

جدة - نرمين السيد - قال القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمود محمد المليجى، إن الجامعة قررت تقديم منح للطلاب العشرين الأوائل فى الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية، بالإضافة إلى منح دراسية كاملة تشمل كافة الرسوم والمصروفات الدراسية وتستمر طوال فترة الدراسة بشرط حصول الطالب على معدل تراكمى أكبر من أو يساوى 3.7 ( A - )، ويمنح الطلاب الأوائل الخمسة فى كل برنامج خصم 50 % من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية للسنة التالية فى حالة حصول الطالب على معدل تراكمى أكبر من أو يساوى 3.7 (A -).





وأشار القائم بالأعمال -خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع الإدارة العليا المشرفة على جامعة المنصورة الأهلية لبحث ترتيبات بداية العام الدراسى الجديد بجامعة المنصورة الأهلية- إلى أنه تم منح الطلاب الراغبين بالالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية من ذوى الإعاقة وأبناء أسر الشهداء خصم 50% من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة الدراسة. وأكد جاهزية الجامعة لبدء الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2022 / 2023، وذلك فى أربع كليات وهى كلية الطب البشرى بمصروفات 110 آلاف جنيه، كلية طب الفم والأسنان بمصروفات 90 ألف جنيه، كلية الصيدلة بمصروفات 75 ألف جنيه، كلية الهندسة فى تخصصات "هندسة الذكاء الاصطناعى، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد" بمصروفات 50 ألف جنيه.

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