أرقام تكشف حجم الحماية الاجتماعية للمصريين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكان آخر هذه الإجراءات هو توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

ويوضح الإنفوجراف أرقام تكشف حجم الحماية الاجتماعية للمصريين:

كما تضمنت الإجراءات صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالى مليار جنيه شهريًّا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات، الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه.