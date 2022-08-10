رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية مساء اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التى تتخذها الوزارات والجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأزمة على مختلف الأصعدة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه منذ بداية هذه الأزمة، تم التواصل مع المصريين فى أوكرانيا، وبصدور التوجيهات الرئاسية بشأن نقلهم إلى أرض الوطن، تم التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى كييف ودول الجوار الأوكرانى.

وأشارت إلى أنه تم عقد امتحانين للطلبة العائدين لتحديد مستواهم وإلحاقهم بالجامعات الخاصة والأهلية فى مارس ومايو، كما يجرى التنسيق مع وزارة التعليم العالى لعقد امتحان ثالث خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه لم يتبق فى أوكرانيا من الطلبة المصريين حاليا سوى أقل من 100 طالب فقط.

بدوره، تطرق وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى إلحاق الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا بالجامعات الأهلية المصرية، منوها فى هذا الإطار إلى أنه تم حتى الآن التحاق نحو 600 من الطلاب المصريين، الذين كانوا يدرسون فى دولة أوكرانيا بهذه الجامعات.

ولفت إلى أن الامتحان الثالث للطلاب العائدين، والذى من المنتظر عقده فى سبتمبر المقبل، سيكون هو الامتحان الأخير ولن يتم عقد امتحانات أخرى بعد الانتهاء منه.

وبدوره، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أنه منذ بداية الأزمة الروسية– الأوكرانية تم العمل وفق خطة تتضمن أكثر من محور للعمل على تنويع وزيادة مناشئ الأقماح من 16 إلى 22 منشأ، وإدخال تعديل طفيف على المواصفات، موضحا أن الوزارة نجحت فى الحصول على 2.7 مليون طن قمح من دول مختلفة خلال فترة الأزمة، من بينها فرنسا، وروسيا، ورومانيا، وبلغاريا وألمانيا، كما رفعنا نسبة استخلاص الدقيق بما وفّر لنا نصف مليون طن سنويًا.

وفيما يتعلق بالاحتياطى الاستراتيجى من السلع، أكد الوزير توافر احتياطى من محصول القمح يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 7.2 شهر، كما يتوافر لدينا احتياطى من الأرز يكفى لمدة 3.2 شهر، بالإضافة إلى السكر التموينى الذى يغطى فترة 6.6 شهر، والزيت التموينى يكفى الاستهلاك المحلى لمدة 5.3 شهر، كما أن مخزون المكرونة يكفى لمدة 7 أشهر، واللحوم الحية لمدة 14 شهرا، مؤكدا أننا نجحنا هذا العام فى توفير احتياطى استراتيجى من السلع يفوق حجم الاحتياطى للعام الماضى.

بدورها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مواصلة التنسيق مع المجالس التصديرية فى القطاعات المختلفة، وذلك من أجل استغلال الفرص التصديرية المتاحة نتيجة انقطاع سلاسل التوريد فى بعض الدول، بجانب محاولة العمل على فتح أسواق للسلع والصادرات المصرية فى الدول التى تعانى نقصا فى الواردات.

كما تطرقت الوزيرة إلى جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى فيما يتعلق بملف فتح الاعتمادات المستندية، من أجل تدبير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بإيلاء أهمية خاصة لاحتياجات المصنعين من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة التعاون الدولى فى التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية– الأوكرانية، وذلك فيما يتعلق بالتنسيق الدائم مع مؤسسات التمويل الدولية، حيث أشارت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، إلى مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بهدف الحد من الآثار المترتبة على الأزمة العالمية كارتفاع الأسعار، ونقص المواد الغذائية، بما يحقق استدامة الحماية الاجتماعية، وذلك ضمن خطة تستهدف تحقيق استجابة واسعة النطاق للتخفيف من تأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية.

كما عرضت الوزيرة مقترح مشروع "مرونة مصر الغذائية"، الذى يتضمن إمكانية التعاون فى مجال إنشاء أو توسعة صوامع الحبوب، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى، كما تم عرض آخر مستجدات "برنامج إطار تمويل سياسات التنمية"، الذى يموّله البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وكذا تفاصيل البرنامج الطارئ لدعم التصدى لأزمة الغذاء والقدرة على الصمود بالتعاون مع البنك الدولى فيما يخص التمويل الموجه لشراء الأقماح.

بدوره، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، إجراءات الوزارة لإدارة الأزمة الحالية فى توفير السلع الاستراتيجية، ونوه إلى وضع الأسس والاعتبارات المتعلقة بتطبيق تجربة مصرية للزراعة فى الدول الإفريقية التى تتمتع بوفرة فى المياه وخصوبة فى الأراضى الزراعية، إضافة إلى العمل على عدم تأثر الصادرات الزراعية بالأزمة الراهنة، مع وجود زيادة فى كمية المنتجات الزراعية المصدرة من خلال التوسع فى الأسواق الجديدة.

ولفت الوزير إلى حدوث طفرة غير مسبوقة فى إجمالى الصادرات الزراعية خلال عام 2021، إذ بلغت الصادرات حوالى 5.6 مليون طن بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، متوقعا تحقيق حجم صادرات زراعية أكبر خلال عام 2022، ولافتا أيضا إلى استمرار الحرص على متابعة الالتزام بالإجراءات التى تضمن عدم حدوث أية مشكلات فى العملية التصديرية.

شارك فى الاجتماع بالحضور، أو عبر تقنية " فيديو كونفرانس" كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير السياحة والآثار، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومدير مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلو عدد من الجهات المعنية.