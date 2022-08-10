محافظ الجيزة يشدد على اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، على اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال رئاسته لمجلس المحافظين اليوم، والمتعلقة بأهمية تنفيذ الإجراءات السريعة التى تستهدف ترشيد إستهلاك الكهرباء، فى ضوء توجهات الدولة التى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى مع تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة.





تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده اليوم، والذى شدد خلاله راشد على كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف المصالح والهيئات الحكومية بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك فى ضوء خطة الدولة بهدف توفير الغاز الطبيعى وتحقيق فائض إضافى بمتوسط يصل إلى 15% من حجم الغاز الطبيعى لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبى وتوفير المزيد من العملة الصعبة فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم أجمع.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء فى المنشأت العامة والمدارس والمساجد ومراكز الشباب وكذا الشوارع والميادين وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة فى توفير الكهرباء.

وأكد أحمد راشد أن ذلك الملف يعد هام وحيوى ويقع على رأس أولويات الحكومة من أجل توفير النقد الأجنبى فى ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية جراء الأزمة الروسية الاوكرانية الراهنة مؤكدا على المتابعة والتأكد من عدم إنارة أعمدة الكهرباء نهارا وكذا فصل الإنارة الخارجية بجميع المصالح الحكومية ليلا، فضلا عن المراجعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بكافة أرجاء المدن والقرى.

وأوضح أحمد راشد على أنه سيتم توزيع ونشر كتاب دورى على جميع المصالح والمديريات والهيئات الحكومية للالتزام بترشيد الإنارة بواجهات ومداخل المبانى الحكومية العامة، مع تخفيضها داخل المنشآت، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى بشكل كامل عقب انتهاء العمل فيها وذلك بإستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات موجها بضرورة ترشيد الاستهلاك للمكيفات وعدم تخفيضها عن25 درجة، وكذا أجهزة التبريد والسخانات بهذه المنشآت، وهو الذى يتوازى مع تجنب إستهلاك الكهرباء فى أى أماكن غير مستغلة.

وكلف أحمد راشد الجهات المعنية بمراجعة مستوى الإنارة فى الشوارع الرئيسية، والعمل على خفضها بما يتناسب مع خطة ترشيد الكهرباء بالتنسيق مع إدارة المرور لعدم التأثير على حركة سير المركبات مع إنارة الشوارع الداخلية فى المناطق السكنية لتسهيل حركة المواطنين والحد من نسب الجريمة.

وشدد محافظ الجيزة على التنسيق مع القائمين على إدارة المولات التجارية بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف فى المولات الكبرى والمبانى التى تعمل بالتكييف المركزى، على درجة حرارة 25 فأكثر لتحقيق ترشيد فى الاستخدام.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وممثلى مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور والحماية المدنية ومسؤولى شركة الكهرباء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات.