محافظ السويس يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ السويس عبد المجيد صقر ورؤساء الشركات والمصالح الحكومية ورؤساء الأحياء بتنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى مجلس المحافظين اليوم.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رؤساء شركات النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول ورئيس إشغال بور توفيق والمديريات والأحياء. وأكد "صقر" أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية والمنشآت العامة وترشيد استهلاك الكهرباء فى المولات الكبرى والمحلات الكبرى والشركات والمشروعات الصناعية التى تستخدم الكهرباء بكثرة ونظام التكييف المركزى، مشددا على الأحياء بالالتزام بالتوقيتات الصيفية لجميع المحلات التجارية، مكلفا بالمرور الدورى لمتابعة تنفيذ القرارات وعمل المحاضر اللازمة لمن يخالف القرارات. وكلف المحافظ بوضع خطة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات القرارات لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب والمصالح الحكومية والمديريات والمدارس وغيرها، مطالبا رئيس قطاع كهرباء السويس بعمل تقرير يومى عن استهلاك الكهرباء بجميع المناطق.

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