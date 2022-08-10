محافظ السويس يخفض درجات القبول بالثانوى العام

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان أصدرته المحافظة، أن درجات القبول المخفضة كالتالى: 223 درجة بدلا من 225 درجة بالمدارس الحكومية، وبالمدارس الخاصة 190 درجة بدلا من 205 درجات لإتاحة فرصة القبول لأبنائنا الناجحين بالمدارس الإعدادية التقدم للقبول بالمدارس الثانوية العامة والخاصة.

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