مدير تعليم السويس يتابع سير اختبارات المتقدمين لمدارس المتفوقين

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس محمود الفولى، أن اختبارات مدارس المتفوقين والتى بدأت من السويس للمتقدمين للالتحاق بمدرسة ( متفوقين عين شمس ) جاءت شاملة كافة فنون الرياضيات والعلوم والاستعداد العقلى ( IQ ) حيث وفرت المديرية قاعات مكيفه للطلاب والطالبات لجعل المناخ مناسبا لأداء الاختبارات بشكل لائق.





جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس اليوم الأربعاء، سير أعمال اختبارات مدارس المتفوقين والتى بدأت من السويس للمتقدمين للالتحاق بمدرسة ( متفوقين عين شمس ) حيث تقدم أكثر من ثلاثين طالبا وطالبة بالتسجيل على موقع التقديم بوزارة التربية والتعليم. بدوره، أوضح ياسر عمارة وكيل المديرية؛ أن مدارس المتفوقين قد باتت فى الآونة الأخيرة حلم كافة متفوقى مصر من أبنائنا الطلاب وذلك بعد نجاح تلك التجربة خلال السنوات الأخيرة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بالسويس وفرت قاعات ومعامل التطوير التكنولوجى بديوان عام المديرية لاستقبال أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ المناسب لأداء الاختبارات.

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