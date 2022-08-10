سباق تنشيطى للهجن بالعريش منتصف الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ -خلال اجتماع انعقد برئاسته اليوم الأربعاء- إلى أن السباق التنشيطى للهجن سيقام بمشاركة عدة محافظات مصرية مهتمة برياضة الهجن، ولفت إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق.

وأوضح أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التى أنشئ بها ناد ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، إلى جانب إنشاء مضمار آخر فى وسط سيناء، ووجه برفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإدارى والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادى، وتمهيد الطريق المؤدى للنادى وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية، مع ترشيد استهلاك الطاقة طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء.

كما وجه المحافظ بتوصيل خط المياه للنادى وتوفير سيارة مياه بصفة دائمة، مع إقامة معرض للمنتجات السيناوية بمدخل النادى، وتزيين الجدران باللوحات الفنية التى تعبر عن البيئة السيناوية.