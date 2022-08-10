أفشة وشيكابالا في بوستر الإعلان عن دوري السوبر الإفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 08:24 مساءً - كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبى النقاب عن البوستر التشويقى للإعلان عن دورى السوبر الافريقي، حيث تواجد عدد من اللاعبين فى رسم على خريطة القارة السمراء.

وتواجد نجما الأهلى محمد مجدى أفشة وبيرسى تأو، وكذلك محمود عبد الرازق شيكابالا من الزمالك، فيما تواجد من فريق بيراميدز اللاعب عبد الله السعيد.

وينتظر أن ينطلق دورى السوبر الإفريقى فى أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريقا، وبإجمإلى جوائز يقدر بـ100 مليون دولار، على أن يحصل البطل على مبلغ 10 مليون دولار.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم هوية الأندية التى سيكون لها الأحقية فى المشاركة ببطولة دورى السوبر الأفريقي، والتى ستأتى بناءً على تصنيفها فى مسابقات أندية أفريقيا فى آخر خمس سنوات.

وكشف الكاف تفاصيل بطولة دورى السوبر الأفريقى الخاصة بالأدوار الأولية حتى موعد النهائي، حيث تشهد مشاركة 24 ناديا يتنافسون على لقب أول نسخة، وسيتم تقسيم الأندية المشاركة فى البطولة على 3 مجموعات، حسب المناطق الجغرافية.

دورى السوبر الأفريقى بطولة يخطط موتسيبى لتنفيذها منذ تولى منصبه فى رئاسة "كاف" فى شهر مارس 2021، وذلك بعدما اتفق مع السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على ألفكرة، وذلك بعد وجود معوقات أمام بطولة دورى السوبر الأوروبي

دوري السوبر الافريقي