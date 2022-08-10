بنزيما وفينيسوس يقودان هجوم ريال مدريد ضد أينتراخت فى السوبر الأوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 08:24 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتى المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسبانى تشكيل فريقه لمواجهة أينتراخت فرانكفورت والتي تقام في التاسعة مساء اليوم، في كأس السوبر الأوروبى على الملعب "الأولمبي" فى مدينة هلسنكى بالعاصمة الفنلندية في النسخة الحالية من البطولة.وجاء تشكيل الريال ضد اينتراخت كالتالي..



حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما.

تشكيل الريال ضد اينتراخت في السوبر الاوروبي

الريال ضد اينتراخت فى السوبر الأوروبي

وحصد الفريق الملكى لقب السوبر 4 مرات سابقة، فيما يتقاسم برشلونة الإسبانى وميلان الإيطالى صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الأوروبى على مدار التاريخ برصيد 5 مرات لكل منهما.

وحال حقق ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبي هذا الموسم سينضم إلى فريقى برشلونة وميلان كأكثر الفرق تحقيقا للقب الأوروبى برصيد 5 مرات لكل منهم.

وتوج ريال مدريد بلقبه الأول في السوبر الأوروبى في عام 2002، بالفوز 3-1 على فينورد في موناكو، ثم أضاف اللقب الثاني في 2014 ضد إشبيلية في كارديف بهدفين دون مقابل.

وحصد الميرنجى ثالث ألقابه في كأس السوبر الأوروبى عام 2016 على حساب إشبيلية أيضا وفاز ريال مريد 3-2 في الوقت الإضافي على ملعب تروندهايم.

فيما توج ريال مدريد للمرة الأخيرة بالكأس الأوروبى في سكوبي، وذلك على حساب مانشستر يونايتد (2-1) في عام 2017.

ويشارك ريال مدريد فى مباراة السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على حساب ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف، بينما يشارك آينتراخت فرانكفورت الألماني فى مباراة السوبر الأوروبي بعدما حسم لقب الدوري الأوروبي بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب رينجرز الأسكتلندي