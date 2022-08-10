ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير..الأرصاد تكشف حالة طقس خلال 6 ايام مقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 08:23 مساءً - كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير جدًا؛ على الرغم من قلة درجات الحرارة عن المعدلات الواقعية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: درجات الحرارة تتراوح، هذا الأسبوع، بين 33 و34 درجة على القاهرة وتكون محسوسة بين 37 و38 درجة، والرطوبة على الساحل الشمالي مرتفعة جدًا وتصل نسبتها إلى 95%.

وتابعت: المناطق القريبة من المسطحات المائية تكون فيها الحرارة مرتفعة جدًا، والحرارة تصل بين 42 إلى 43 درجة بمحافظة الأقصر، بينما تكون الرطوبة مرتفعة على مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

ونصحت رئيس وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال هذه الأيام؛ خاصة مرضى الصدر وضيق التنفس؛ خاصة في ظل الأجواء التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة والرطوبة.