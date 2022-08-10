الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للمرحلة الأولى من القرض الحسن 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمرحلة الأولى من القرض الحسن للعام المالى الجارى 2022/2023 وقدرها 15 مليون جنيه لنحو 1600 قرض حسن، بواقع 1200 للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها، و400 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام من غير العاملين بالوزارة.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسهام مؤسسات الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق دور وزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع حيث تقرر تخصيص خمسين مليون جنيه للقرض الحسن سنويا.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على القرض سيتم وفق الضوابط التالية:

أولًا: العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها:- (أ) من أمضى خمس سنوات فأكثر فى الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، وبالشروط التالية: ألا يجمع بين هذا القرض وأى قرض مصرفى آخر، ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده، أن تكون المدة المتبقية له فى الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات ويتم خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريا، على 50 شهرا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذى يتم صرفه ولا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على الراغبين فى الحصول على القرض ملء النموذج التالى:

https://forms.gle/Xyeq8HqmQ5SBDZ3n7

ولفتت الوزارة إلى أن الموظفين الذين لم يكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين، يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعيينًا، ويتم صرف مبلغ قدره 6 آلاف جنيه، تخصم على أربعين شهرًا، بواقع 150 جنيهًا شهريًّا وبذات ضوابط البند (أ) وعلى الراغبين ملء النموذج التالى:

https://forms.gle/vhcsASHRXqRZ3STF8

ثانيًا: العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام يتم صرف المبلغ حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريا، على ألا تقل المدة المتبقية فى خدمة طالب القرض عن ثلاث سنوات عند نشر هذا الإعلان، وذلك بالضوابط التالية: ألا تقل مدة خدمة طالب القرض عن 15 سنة، وفقا للقانون المنظم لذلك، ألا يجمع بين هذا القرض وأى قرض مصرفى آخر، لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد، إقرار بقبول تحويل المرتب لأى فرع من فروع بنك مصر وعلى الراغبين ملء النموذج التالى:

https://forms.gle/7K35xgqzpxe2S2xs5

ونبهت وزارة الأوقاف إلى أن القرض الحسن بدون أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو مقابل استمارة أو خلافه والتقديم إلكترونى على موقع وزارة الأوقاف فقط، لمدة عشرة أيام من تاريخه، مشيرة إلى أنه بالنسبة لأصحاب الاستمارات السابق تقديمها ولم تفعل، سيتم إدراجها فى هذه الخطة وفق الشروط والضوابط والأولويات المقررة ونسب الصرف لكل جهة، وعند انتهاء اللجنة المختصة من ترتيب الأولويات للمتقدمين ستطرح استمارة القرض مجانا على الموقع لطبعها واستيفاء المطلوب وتسليمه لمديرية الأوقاف التابع لها العامل بالأوقاف، والتى يقع محل عمل الطالب من غير العاملين بالأوقاف بها.