تكليف رئيس قطاع المعاهد بتسيير مهام رئيس جامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، قرارا بتكليف الدكتور سلامة داود العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاى البارود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الحالى، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، بعد بلوغ الدكتور محمد المحرصاوى، السن القانونى للتقاعد.





كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أعربت -خلال اجتماعها الخميس الماضى برئاسة فضيلة الإمام الأكبر- عن شكرها وتقديرها للدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، بمناسبة بلوغه سن التقاعد القانونى، مؤكدة أن هذا التكريم يأتى تقديرا لما قدمه "المحرصاوى" خلال فترة رئاسته لجامعة الأزهر من جهد وكفاءة مشهودة، وسعى متواصل فى سبيل الارتقاء بالبحث العلمى، ورفع كفاءة كلياتها، وما حققته الجامعة من نجاحات وإشادات من كبرى الجامعات الدولية والمحلية عن الأبحاث العلمية الرصينة والمستحدثة.

وتدرج سلامة داود فى التعليم الأزهرى، وحفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر، وكان من المتفوقين، وعين معيدًا بقسم البلاغة والنقد عام 1989م، وحصل على درجة التخصص "الماجستير" فى قسم البلاغة والنقد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم البلاغة والنقد فى كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 1993م، ثم استكمل مشوار البحث العلمى وحصل على درجة العالمية "الدكتوراة" فعين مدرسًا بذات القسم والكلية علم 1998م، ثم رقى إلى أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 2002م.

وعمل داود بوظيفة أستاذ مشارك فى جامعة أم القرى بفرع القُنْفُذَة من 2003- 2014م، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود عام 2015م، وتولى منصب وكيل كلية اللغة العربية بإيتاى البارود لشئون التعليم والطلاب فى 2016م، وعميدًا لذات الكلية فى عام 2019م.

ويشغل الدكتور سلامة داود عضوية عدد من اللجان، منها لجان تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المعتمدة من فضيلة شيخ الأزهر لمركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة الخطط والمناهج بجامعة الأزهر، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الإجازة العالية، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الدراسات العليا.