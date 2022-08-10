سكرين شوت مع قمحة- الحوار الوطنى.. هو إيه ومعمول لمين؟

جدة - نرمين السيد - كشف أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، خلال حلقة جديدة من برنامجه "سكرين شوت مع قمحة"، كيفية استقبال المصريين الحوار الوطنى الذى طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسى؟، وكيف استقبلته المعارضة وأهل الشر؟





وقال "قمحة" خلال برنامجه المذاع على موقع "دوت الخليج"، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا إلى الحوار الوطنى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى، وفى نفس اليوم نزل بنفسه للسلام وتحية بعض رموز المعارضة المصرية والذين حضروا حفل الإفطار لأول مرة منذ سنوات طويلة". وأضاف أن "الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال دعوته إلى الحوار الوطنى قال كلمتين فى منتهى الأهمية وهما "هذا وطن يتسع للجميع وأن هذه فرصة لنسمع بعض". ولفت "قمحة" إلى أن العبارتين هما ملخص فكر الرئيس عبدالفتاح السيسى من إجراء الحوار الوطنى، "فالفكرة الأولى أن المصريين على اتساع آفاقهم وأيدلوجيتهم وأفكارهم السياسية ممكن أن يلتقوا وأنه حان الوقت لكى يلتقوا لنسمع بعضنا البعض وكل شخص يعبر عن نفسه".

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