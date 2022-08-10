«المتحدة» تساعد طلاب الثانوية فى اختيار كليات المستقبل

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





ويقدم موقع "دوت الخليج" خدمة خاصة لطلاب الثانوية العامة الناجحين وأولياء أمورهم، من خلال تعريفهم بأبرز الكليات ذات التخصصات الجديدة، ومنها الكليات التكنولوجية والتطبيقية وغيرها، كما يقدم خريطة متكاملة لمختلف الجامعات الحكومية والخاصة، وكذا الجامعات الأهلية الجديدة.

ويتابع "دوت الخليج" مع الطلاب وأولياء الأمور، أخبار التنسيق لحظة بلحظة، ومؤشرات القبول والمجموع المطلوب للالتحاق بكل كلية.

وقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطلاب الثانوية العامة، خدمة الحصول على النتيجة عبر مواقع المجموعة، كما تقدم خدمة كيفية اختيار الكلية المناسبة من خلال تغطية ندوات "اختر كليتك"، والتى توضح للأهالى طريقة اختيار الكلية المناسبة لأبنائهم، وتساعد الطلاب على اختيار الكلية المناسبة، وتقدم شرحاً مفصلاً عن مختلف التخصصات المطلوبة فى سوق العمل.

كما تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرصاً مميزة للطلاب للتدريب الصيفى فى مختلف التخصصات.

البرنامج التدريبى مدته "شهرين"، ويستهدف البحث عن المواهب الشابة، ويشمل تخصصات "فنون جميلة، فنون تطبيقية، إعلام، تسويق، إدارة أعمال، سينما، فنون مسرحية، تصوير، محاسبة، مالية، اقتصاد"، ويمكن للطلاب الالتحاق من خلال إرسال طلب المشاركة على البريد الإلكترونى "[email protected]".