مايكل أوين: محمد صلاح أذهلني بمستواه مع ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 07:26 مساءً - أشاد أسطورة الكرة الإنجليزية ونادي ليفربول مايكل أوين بنجم الكرة المصرية محمد صلاح بسبب أرقامه التهديفية الخارقة مع الريدز، مؤكدا انه لم يكن يتوقع ان يصل لهذا العدد من الأهداف.

وعادل محمد صلاح، لاعب ليفربول، السجل التهديفى للنجم السابق مايكل أوين فى قائمة أفضل هدافى الريدز على مدار التاريخ برصيد 158 هدفا لكلا منهما.

وقال مايكل أوين في تصريحات نشرها شبكة "أنفيلد ووتش" الإنجليزية: "صلاح اكثر شيء فاجئني في عالم كرة القدم، لكنني أعتقد أنك ستكون كاذبًا إذا قال أي شخص إنه توقع أكثر من 40 هدفًا في موسمه الأول".

أضاف: "جزئيا لأننا رأيناه في تشيلسي، من المؤكد أنه لم يكن يبدو هدافًا هناك، بدأ يبدو وكأنه هداف في روما، ولكن أن تأتي وتسجل 40+ في موسمك الأول، ثم تفعل ذلك باستمرار، أنا مندهش تمامًا".

تابع: "اعتقدت دائمًا أن تسجيل الأهداف كان غريزيًا وهو أمر طبيعي، سواء كنت لاعبًا جيدًا أو لا، وأعتقد، إلى حد ما إنه غريزي".

وواصل: "لكني شاهدته الآن وفكرت يمكنك أن تتحسن كمنهي، لقد أتقن بعض الأهداف أيضًا، لقد أذهلني تحسنه ومعظم عالم كرة القدم، إذا استمر في هذا المستوى لبضع سنوات أخرى، فسنتحدث عن واحد من أعظم المستويات في كل العصور".

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 158 هدفاً بقميص ليفربول فى جميع البطولات، ليتساوى مع مايكل أوين الذى يحتل المركز الثامن فى قائمة الهدافين التاريخيين للريدز.