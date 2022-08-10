تعرف على مصروفات كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، عن قائمة المصروفات الخاصة بكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والتى ستفتح أبوابها لاستقبال الطلاب بداية من أكتوبر المقبل بسبع كليات.





وقال رئيس الجامعة، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إن المصروفات الدراسية لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تتضمن: كلية الطب وتبلغ مصروفاتها 90 ألف جنيه، وكلية طب الأسنان وتبلغ مصروفاتها 85 ألف جنيه، وكلية الصيدلة وتبلغ مصروفاتها 65 ألف جنيه، وكلية التمريض تبلغ مصروفاتها 25 ألف جنيه، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تبلغ مصروفاتها 25 ألف جنيه، وكلية الهندسة تبلغ مصروفاتها 55 ألف جنيه، وكلية التجارة الدولية واللغات تبلغ مصروفاتها 25 ألف جنيه ويمكن دفع المصروفات على قسطين.

وأشار إلى أن الالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يتم عن طريق مكتب التنسيق بمرحلة خاصة بالجامعات الأهلية تبدأ عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، علما بأن المرحلة الأولى للتنسيق تبدأ غدًا الخميس وتستمر حتى يوم الأثنين الموافق 15 أغسطس على أن يكون القبول النهائى بالجامعة الأهلية وفقًا لدرجات المتقدمين واجتياز المقابلة الشخصية.

وعن الهيكل الإدارى وأعضاء هيئة التدريس، أكد رئيس الجامعة أنه سيتم الاعتماد فى المرحلة الأولى لبدء العملية التعليمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على أعضاء هيئة التدريس والعاملين من جامعة قناة السويس.