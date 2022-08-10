أول رد من محافظة المنيا بشأن محاولة موظف الانتحار من أعلى الديوان العام

جدة - نرمين السيد - وقال ديوان عام المحافظة، فى البيان، إنه بشأن ما تم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حول قيام أحد العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتهديد بالانتحار من أعلى مبنى الوحدة المحلية؛ بسبب رفض نقله إلى وحدة الرصف وصيانة الطرق بالمحافظة، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على الفور بفحص الشكوى وبحث جميع التداعيات الخاصة بالموقف.

وتابع البيان، أنه تبين من الفحص أن المدعو محمد أحمد أبو السعود إسماعيل، كان متعاقدا على العمل بوحدة الرصف بوظيفة سائق لودر بند 2/3 بتاريخ 24-11-2014، وقد تلاحظ للمختصين بوحدة الرصف آنذاك، كثرة المشاكل التى يثيرها المذكور بنطاق عمله بوحدة الرصف، والذى يعتبر مشروعا إنتاجيا، وكذلك عدم انتظامه بالعمل وكثرة الانقطاع عنه.

وأضاف البيان، أنه تبين من الفحص أن المذكور تحررت ضده أكثر من مذكرة؛ لقيامه بتحريض العاملين والسائقين بالمشروع على الشغب والإضراب وإيقاف العمل، وصدر له أكثر من قرار جزاء، وتم نقل المذكور واثنين آخرين من العاملين من وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة إلى الوحدة المحلية لقرية تلة بتاريخ 27-11-2016 بالقرار رقم 1030 لسنة 2016، وذلك للصالح العام، ولإثارته المشاكل مع زملاءه والتعدى على رؤساءه فى العمل، مما جعل استمراره فى العمل يترتب عليه تعطيل هذا المشروع الإنتاجى.

وأشار البيان، إلى أن المذكور يهدف من خلال التهديد بالانتحار، إلى العودة إلى وحدة الرصف والإنشاءات ذلك المرفق الحيوى، والذى تم إبعاده منه فى 27/11/2016، حتى لا يحدث خلل بنظام العمل به، وقد تم إبلاغ قسم شرطة المنيا، بتلك الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.