البابا تواضروس يفتتح مركز «العذراء والأنبا رويس» بمصر القديمة

جدة - نرمين السيد - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم الأربعاء، مركز العذراء والأنبا رويس لرعاية وتأهيل حالات التوحد والذى تم تجهيزه فى كنيسة السيدة العذراء قصرية الريحان بمنطقة مصر القديمة.





واستمع قداسة البابا لشرح عن أنشطة المركز من الدكتورة حنان رشدى مديرة المركز والأخصائيين العاملين به، والدور الذى من المنتظر أن يقوم به من أجل تنمية هؤلاء الأطفال وتوجيه أسرهم، وهو مركز ستكون أبوابه مفتوحة لكل المصريين.

وحرص قداسة البابا على أن يشارك الأطفال فى بعض من أنشطتهم مما كان له أثر إيجابى كبير عليهم.

والقى قداسته كلمة أشاد خلالها بالمركز وبالخدمات التى يقدمها، مقدمًا الشكر لنيافة الأنبا يوليوس والمسؤولين عن المركز متمنيًا لهم النمو فى خدمتهم.

حضر الافتتاح إلى جانب نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، صاحبا النيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى.