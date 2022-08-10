البابا تواضروس يفتتح مركز «العذراء والأنبا رويس» بمصر القديمة

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واستمع قداسة البابا لشرح عن أنشطة المركز من الدكتورة حنان رشدى مديرة المركز والأخصائيين العاملين به، والدور الذى من المنتظر أن يقوم به من أجل تنمية هؤلاء الأطفال وتوجيه أسرهم، وهو مركز ستكون أبوابه مفتوحة لكل المصريين.
وحرص قداسة البابا على أن يشارك الأطفال فى بعض من أنشطتهم مما كان له أثر إيجابى كبير عليهم.
والقى قداسته كلمة أشاد خلالها بالمركز وبالخدمات التى يقدمها، مقدمًا الشكر لنيافة الأنبا يوليوس والمسؤولين عن المركز متمنيًا لهم النمو فى خدمتهم.
حضر الافتتاح إلى جانب نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، صاحبا النيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يفتتح مركز «العذراء والأنبا رويس» بمصر القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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