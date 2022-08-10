مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهرى، مدير إدارة النظم للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس محمد الفوى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات للشئون الفنية، والمهندس أحمد عبد العزيز، رئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والعميد ياسر هنداوى، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوى، خلال الاجتماع، تقريرا حول متابعة سير العمل فى تنفيذ المشروعات فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يتعلق باستكمال تنفيذ المبانى الحكومية، ومنظومة رقمنة الوثائق الحكومية، وأعمال المرافق والإنشاءات وشبكات البنية التحتية.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الحى الحكومى تمهيدا لانتقال الوزارات بصورة دائمة للعمل هناك، أوضحت مساعد أول رئيس الوزراء أنه يتم حاليا الاستلام الابتدائى للوزارات والجهات بالحى الحكومى، مع التشغيل الجزئى للخدمات لـ 33 وزارة وجهة، كما تم الانتهاء من توريد وتركيب تجهيزات غرف الاجتماعات لعدد (943) قاعة بعدة وزارات وجهات، وتم تسليم عدد (866) قاعة منها، وجار استكمال التسليم تباعا، وتم أيضا الانتهاء من شبكات المرافق والربط بالحى الحكومى واختبارها.

وتناولت المهندسة راندة المنشاوى موقف البنية التكنولوجية وأعمال الرقمنة والتطبيقات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنه يتم الانتهاء من إستضافة التطبيقات التشاركية والتخصصية بمركز البيانات الموحد، والمقرر استخدامها بواسطة الجهات عند انتقالها، موضحة أنه تم حصر وتدقيق عدد (975) تطبيقا لعدد 49 وزارة وجهة، وتم اختبار (766) تطبيقا منها، كما تم تدريب عدد 45 جهة باجمالى عدد 138 متدربا على اختبار التطبيقات بعد نقلها، هذا إلى جانب إتاحة منظومة الرقمنة لأرشفة الأوراق اليومية وتدريب الموظفين على المنظومة فى 31 جهة، مع تدريب وحدات التحول الرقمى ورفع كافة القدرات الرقمية لكافة المنتقلين.

وتطرقت مساعد أول رئيس الوزراء إلى موقف تنفيذ مشروعات المرافق والمحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فى ذلك موقف مشروعات المصادر الرئيسية للمياه النقية، ومعالجة مياه الصرف وتوفير مياه الرى، وكذا مشروعات الكهرباء فى نطاق العاصمة، واستكمال العديد من الطرق والمحاور الرئيسية، وكذا الميادين، وأعمال تنسيق الموقع العام والإنارات والبوابات، وتطرقت كذلك إلى موقف تنفيذ الأحياء السكنية فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المبانى الإدارية والخدمية.

من جانبه عرض اللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، الموقـف التنفيذى لشبكات الإتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فى ذلك خطوات الربط الخارجى لمقار الحى الحكومى بمراكز الاتصالات والبيانات، وكذا أنظمة الصوتيات والمرئيات والترجمة الفورية داخل قاعات الاجتماعات بالوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الجديدة، هذا إلى جانب موقف تركيب كبائن الاتصالات بالأحياء السكنية، واستكمال تغطية شبكات المحمول من خلال تركيب صوارى أعلى المبانى الحكومية وتركيب معدات بواسطة شركات المحمول الأربع بالغرف المخصصة، واجراء الاختبارات الفنية اللازمة.

كما استعرض العميد ياسر هنداوى، الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الأعمال ضمن إطار الحى الحكومى، ومنظومة الإدارة والتشغيل، وكذلك سير العمل فى تنفيذ عدد من الأحياء السكنية، والنصب التذكارى، وساحة وحديقة الشعب، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المعرفة، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، فضلا عن تنفيذ عدد من محاور الطرق والكبارى والأنفاق بالعاصمة، وتضم 22 طريقا بالمرحلة الأولى، بإجمالى أطوال 275 كم، و18 طريقا بالمرحلة الثانية بإجمالى أطوال 255 كم، فضلا عن مرحلة ثالثة تشمل تنفيذ طرق بأطوال 126 كم، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام على الطريق الدائرى الإقليمى، والدائرى الأوسطى، ومحور محمد بن زايد الشمالى.