مدبولى يستعرض آليات وحوافز الاستثمار فى خامات الكوارتز والرمال البيضاء

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار فى خامات "الكوارتز" والرمال البيضاء" فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وزيادة القيمة المضافة، وكذا التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية فى مصر.





وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشؤون الثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستفادة المُثلى من مواردنا الطبيعية، ومن بينها "الرمال البيضاء و"الكوارتز"، عبر تعظيم القيمة المضافة لهذه الخامات، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية فى مصر.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول بحث سبل تأمين استدامة خامات "الكوارتز" والرمال البيضاء" وتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد.

وأشار "سعد" إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة البترول والثروة والمعدنية، بدراسة آليات تحفيز القطاع الخاص وتقديم حوافز للاستثمار فى مجال إنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء.

وأضاف: ستضم هذه التجمعات الصناعية مصانع الزجاج عالى الجودة، والكريستال، ورمال التكسير الهيدروليكى فى آبار البترول لزيادة الإنتاجية، فضلا عن إنشاء كيانات معالجة خام "الكوارتز" والرمال البيضاء لزيادة تركيز الخام ورفع قيمته المضافة.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حوافز الاستثمار لإنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء.

وقال عبدالوهاب: الرمال البيضاء لها فوائد اقتصادية كبيرة كونها تدخل ضمن العديد من الصناعات ويمكن الاستفادة منها لكى تكون مصدراً مهماً للدخل القومى خاصة أنها تتوفر فى شمال سيناء وحول خليج السويس وفى الوادى الجديد.

وأشار إلى أن الرمال البيضاء تعد المادة الخام لعنصر "السليكون، عصب التطور التكنولوجى والخـام الرئيسى فى صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية .

وتضمنت الحوافز التى عرضها عبدالوهاب عددا من الحوافز الضريبية، والحوافز الخاصة بالصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء، وذلك فى قطاعى الصناعة والبترول والثروة المعدنية، كما تم التطرق إلى مجموعة من الحوافز الأخرى، وضوابط التمتع بهذه الحوافز.