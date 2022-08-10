جامعة بنها تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى غدا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، أنه قد تم تجهيز معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافى للمحافظة. ووجه رئيس الجامعة بتوفير استراحات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل مع التوجيه بتقديم كل التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة. وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه تم تجهيز المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وتم تخصيص معامل بكليات الزراعة بمشتهر والتجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، مشيرا إلى أن المعامل مجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلى حديثة، بالإضافة الى مدربين متخصصين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيا.

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