جامعة طنطا تقدم منح دراسية للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الجامعة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن المنح المقدمة تأتى فى ضوء دور الجامعة لدعم الطلاب المتفوقين والمتميزين علميًا لإعداد قادة للمستقبل باعتبارهم الثروة الحقيقية وأساس نهضة الوطن وتقدمه ليتحمل خريجى الجامعة مسئولياتهم فى بناء "الجمهورية الجديدة" فى ضوء رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن ما تقوم به الجامعة يأتى من واقع مسئوليتها تجاه طلابها وتقديرًا لجهودهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة دراستهم الجامعية بتفوق ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعزيز قدراتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح أنه سيتم منح الطالب الأعلى مجموعًا من المقبولين بكل كلية من كليات الجامعة منحة كاملة فى المصروفات الدراسية بالبرامج العادية، مشيرًا إلى أن المنح تعد مكافأة للطلاب على تفوقهم وتحفيزًا لهم لمواصلة التفوق وتنمية قدراتهم لتحقيق مزيد من التقدم والتميز خلال دراساتهم الجامعية باعتبار أن الشهادة الجامعية هى طموح كل طالب.

وأضاف أن الجامعة توفر بيئة تعليمية متكاملة، وتنتهج أساليب علمية مدروسة لتطوير برامجها الدراسية والتدريبية ليكون خريج جامعة طنطا قادر على مواجهة احتياجات سوق العمل والتحديات المستقبلية وإنتاج مخرجات تسهم فى تميز خريجيها.