اعتماد المخطط التفصيلى للامتداد العمرانى لمدينتى الواسطى وناصر

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى لمدينتى الواسطى وناصر، والذى من المقرر أن يتم العمل بمقتضاه عقب صدور القرار التنفيذى من المحافظة فى هذا الشأن.





وأكد المحافظ، فى بيان، أن اعتماد المخططات التفصيلية للمدن يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم فى النمو العشوائى للمبانى وتحسين البيئة العمرانية،وتدعيم المرافق الأساسية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلى جانب المساهمة فى الإدارة الجيدة للأراضى المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة. وأشار إلى أهمية عدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدى على أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدى وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة فى سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لمدينتى ببا وسمسطا، وكذا المخطط الإستراتيجى لمدينة إهناسيا وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوزارات والجهات المعنية ذات الصلة.

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