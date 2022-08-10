«حياة كريمة».. انطلاق القافلة الطبية المجانية بقرية عدن بالوادى الجديد

وأوضح محروس، فى بيان أن القافلة بدأت أعمالها وتستمر لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، مشيرًا إلى أن القافلة، تضم عدة تخصصات طبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.
وأضاف أن القوافل الطبية مستمرة، ويتم تنفيذها ضمن برنامج دورى على مستوى القرى، وذلك فى إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياه كريمة" بمراكز المحافظة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز فى نقص التخصصات المختلفة.
وفى سياق منفصل، افتتح محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم ميدان " 30 يونيو" بمدينة موط بمركز الداخلة، يرافقه الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة.
ويُقام الميدان على مساحة حوالى 3000 م2، بعد أعمال التوسعة، ويخدم 3 شوارع رئيسية مزدوجة و3 شوارع أخرى فرعية، كما يراعى فى تصميمه الهوية البصرية للمحافظة ويمزج بين تراث الماضى وإنجازات الحاضر، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة.
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