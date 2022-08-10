جهود متواصلة لحماية الاقتصاد القومي.. الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا وراء ترويج العملات الافتراضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:31 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية" لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في بيع وشراء العملات الافتراضية والأجهزة المستخدمة في تخليقها .. وقيامهما باستئجار محل تجارى بمنطقة العجوزة بالجيزة بزعم بيع مستلزمات الكمبيوتر واتخاذه ستاراً لنشاطهما الإجرامي في تخزين وتسويق المعدات والأجهزة اللازمة لتخليق العملات الرقمية.. واستئجارهما شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، واستخدامها مقراً لوضع أجهزة الحاسب الآلي وتشغيلها كمزرعة تعدين لتخليق العملات الافتراضية المشفرة لإعادة بيعها للمواطنين وتجهيز الشقة بأجهزة تبريد ووصلات كهربائية لسرقة التيار الكهربائي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبتفتيش المتجر المشار إليه تم ضبط ( 3 أجهزة حاسب آلي - جهاز " لاب توب " تستخدم في عمليات تعدين العملات الافتراضية – 10 قطعة كارت شاشة تستخدم كإحدى مكونات شبكة التعدين - هواتف محمولة ماركات مختلفة- مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي).

وبتفتيش الشقة الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور تبين وجود ثلاث غرف مجهزة كمزارع تعدين للعملات الافتراضية وعثر بداخلها على (3 منصات إلكترونية كبيرة الحجم تحوى عدد 45 كارت شاشة يستخدم في زيادة قدرة التعدين وتخليق العملات الرقمية – 10 مزودات طاقة كهربائية خاصة بأجهزة التعدين – كمبيوتر بمشتملاته - 10 أجهزة تبريد كهربائية) بالإضافة إلى كمية من الوصلات الكهربائية لتوصيل وربط مكونات شبكة التعدين بالتيار الكهربائي العمومي بطريقة غير مشروعة .. نظراً لحاجة تلك الأجهزة إلى قدرات كهربائية كبيرة من التيار الكهربائي وتهربهما من دفع المبالغ المالية المستحقة للدولة عن استهلاك التيار الكهربائي.

بفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود (محفظة ماليه بمنصة بداخلها مبلغ 40 ألف دولار أمريكي بحساب أحد المتهمين - العديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الإفتراضية بقيمة 60 ألف دولار أمريكي من متحصلات نشاطهما الإجرامي في تعدين تلك العملات - الحاسب الآلي يحوى على برامج خاصه بعمليات التعدين – وكذا محادثات نصية على برامج التواصل الاجتماعي تؤكد نشاطهما الإجرامي).

بمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما لذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.