محافظ الفيوم يوجه بالحفاظ على البعدين البيئى والحضارى للمحافظة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأربعاء، الأعمال النهائية لتوسعة وتطوير المدخل الرئيسى لمدينة الفيوم بطول واحد كيلو متر، ضمن خطة المحافظة لتطوير مداخل المدينة الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءتها بما يتوائم مع البعدين البيئى والحضارى للمحافظة.
ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق بين مسئولى شبكات المرافق المعنية والجهات ذات الصلة، للانتهاء من الأعمال بالشكل اللائق، موجهًا باستخدام الألوان وأعمال الرخام التى تتناسب والبعد الريفى فى تنفيذ البوابة الرئيسية للمدخل باتجاه قرية الإعلام، ومراعاة المقاييس الفنية والهندسية لأعمال الرصف والإنارة، بجانب عمل الأرصفة الجانبية لاتجاهى الطريق وتركيب البلدورات، وأعمال الجزيرة الوسطى وغرس النخيل وشجيرات الزينة.
يذكر أن أعمال توسعة وتطوير المدخل الرئيسى لمدينة الفيوم، تشمل إنشاء بوابة رئيسية كونها عاصمة المحافظة، وتوسعة طريق القاهرة / الفيوم، بطول 1 كم، بداية من قرية الإعلام حتى ميدان عبد المنعم رياض بالطريق الدائرى حول مدينة الفيوم، وتجميل الجزيرة الوسطى للطريق، ورفع كفاءة الإنارة، إضافة لأعمال البلدورات والأرصفة، وكذلك أعمال تطوير المنطقة المحيطة بميدان عبد المنعم رياض، باعتباره متنفساً للمواطنين، بهدف إضفاء البعد الجمالى وتحقيق السيولة المرورية.
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