سعفان: إنجاز ملف التحول الرقمى فى مديريات القوى العاملة لتسهيل الخدمات

جدة - نرمين السيد - شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أهمية استكمال منظومة التحول الرقمى وفقا لرؤية وخطة الوزارة فى هذا الحصوص، على البرامج الإلكترونية، التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وغيرها من الجهات لتسهيل أعمال المفتشين والأعمال الأخرى على تلك المنظومة، لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة. سعفان : إنجاز ملف التحول الرقمي في جميع مديريات القوي العاملة لتسهيل كافة الخدمات للمواطن





جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأربعاء، بقيادات مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، برئاسة ياسر سعيد مدير المديرية، وذلك على هامش زيارته لمدينة العلمين الجديدة لتسليم 8979 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة، بحضور حسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحويل الرقمى، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، ورضا العربى مساعد المستشار المالى للوزير.

وقال الوزير: إن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية من أفضل المديريات انجازا لملف التحول الرقمى، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إنجاز ملف التحول الرقمى فى جميع المديريات لتسهيل كافة الخدمات، التى تقدمها للمواطن والانتهاء من الأعمال الورقية، مشددا أنه يجب اتخاذ خطوات أسرع لإنجاز المنظومة الالكترونية.

وناقش الاجتماع انجاز المديرية فى مجال التحول الرقمى، حيث استعرضت المديرية ما تم فى بناء الشبكات وربطها وتدريب العاملين على أنظمة الحوسبة، كما تم استعراض حجم بيانات التسجيل على التطبيقات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب، والمركز التكنولوجى لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، فضلا عن كافة الانشطة المميكنة بالمديرية.

وناقش الاجتماع أهم المشكلات والمعوقات التى تواجه العاملين فى تنظيم عملية التفتيش سواء تفتيش عمل أو تفتيش سلامة وصحة مهنية وكيفية التغلب عليها حتى يتم التأكد من تطبيق القانون فى كافة المنشآت وخلق مناخ عمل مناسب.