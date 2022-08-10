سعفان : إنجاز ملف التحول الرقمي في جميع مديريات القوي العاملة لتسهيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 03:28 مساءً - شدد وزير القوي العاملة محمد سعفان، على أهمية استكمال منظومة التحول الرقمي وفقاً لرؤية وخطة الوزارة فى هذا الحصوص ، على البرامج الإلكترونية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإتصالات، وغيرها من الجهات لتسهيل أعمال المفتشين والأعمال الأخرى على تلك المنظومة ، لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأربعاء ، بقيادات مديرية القوى العاملة بالإسكندرية برئاسة ياسر سعيد مدير المديرية، وذلك علي هامش زيارته لمدينة العلمين الجديدة لتسليم 8979 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة ، بحضور حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحويل الرقمي ، ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، ورضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير .

وقال الوزير: إن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية من أفضل المديريات انجازا لملف التحول الرقمي، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إنجاز ملف التحول الرقمي في جميع المديريات لتسهيل كافة الخدمات التي تقدمها للمواطن والانتهاء من الاعمال الورقية مشددا أنه يجب اتخاذ خطوات أسرع لإنجاز المنظومة الالكترونية.

وناقش الاجتماع انجاز المديرية في مجال التحول الرقمي، حيث استعرضت المديرية ما تم في بناء الشبكات وربطها وتدريب العاملين على أنظمة الحوسبة ، كما تم استعراض حجم بيانات التسجيل على التطبيقات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب، والمركز التكنولوجي لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة و مزاولة الحرفة، فضلا عن كافة الانشطة المميكنة بالمديرية.

وناقش الاجتماع أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه العاملين في تنظيم عملية التفتيش سواء تفتيش عمل أو تفتيش سلامة وصحة مهنية وكيفية التغلب عليها حتى يتم التأكد من تطبيق القانون في كافة المنشآت وخلق مناخ عمل مناسب.