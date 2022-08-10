مركز لخدمة ذوى الهمم فى اختيار الكليات المناسبة بجامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وأعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن بدء استقبال الطلاب خريجى الثانوية من ذوى الهمم بالمركز الرئيسى لخدمة الطلاب ذوى الإعاقة، لتقديم النصيحة الأكاديمية لتحديد المسارات الدراسية الملائمة ومساعدتهم فى تحديد الكليات المناسبة، وذلك اعتبارا من الغد الخميس، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، مؤكدا أن الجامعة تضع خدمة ذوى الهمم فى مقدمة أولوياتها من منطلق تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع الفئات، وبناءا على الخطة الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030. وأفاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المركز جارى الانتهاء من اجراءات اعادة تأهيله ليتوافق مع المعايير العالمية لمراكز خدمة ذوى الهمم، وأيضا تدريب وتأهيل العاملين به من خلال بروتوكول التعاون المشترك مع هيئة الأميديست وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأوضح الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الأداب أن الكلية استعدت لاستقبال خريجى الثانوية العامة من ذوى الاعاقة، من خلال توفير التيسيرات وسبل الاتاحة اللازمة، مضيفا أن مواعيد العمل المحددة لاستقبالهم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وذلك حتى انتهاء أعمال مكتب التنسيق بجميع مراحله.

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