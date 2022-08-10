محافظ جنوب سيناء: الانتهاء من محطة نبق للكهرباء نهاية سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وتفقد المحافظ - حسب بيان - محطة نبق ( جلوبال) لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع المحافظة ووزارة الكهرباء والهيئة العامة للتنمية السياحية ، موضحا أن المرحلة الأولى تنتج 10 ميجاوات وسيتم الانتهاء منها 30 سبتمبر عام 2022 والمرحلة الثانية 10 ميجا وات.

كما تفقد المحافظ محطات إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية شركة أبناء علام 5 ميجاوات، شركة انفينتى 5 ميجا وات، شركة أنثرو وجيلا 5 ميجاوات، لافتا إلى أنه بذلك يصل إنتاج الكهرباء بشرم الشيخ إلى 40 ميجاوات بإضافة محطة شنايدر الموجودة حاليا والتى تنتج 5 ميجاوات.

كما قام محافظ جنوب سيناء خلال الجولة بتفقد محطة شحن الأتوبيسات صديقة البيئة المقامة على مساحة 120 ألف متر تشمل المحطة جراج للأتوبيسات، 7 أرصفة، محطة شحن بالكهرباء سعة 150 أتوبيسا بالتعاون مع وزارة النقل.