تعليق جامعة الشروق بعد مقتل فتاة الشرقية.. مثال للاجتهاد والتميز الخلقي والعلمي

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تحقيق عاجل لإسلام قاتل فتاة الشرقية سلمي

رياض -احمد صلاح- قامت جامعة الشروق بنعي الطالبة سلمي بهجت وهي خريجة المعهد العالي للإعلام في الشروق للعام الدراسي الجاري 2021/2022، وهي التي لقت مصرعها أمس الثلاثاء على يد زميلها، وقتلها في الشارع أمام المارة.

وقامت النيابة العاملة بتشكيل فريق للبحث للتعليق العاجل في مقتل الطالبة “سلمي” طالبة في أكاديمية الشروق، على يد زميلها “إسلام. م” طعناً بالسكين في الزقازيق بجانب المحكمة في محافظة الشرقية.

تعليق جامعة الشروق بعد مقتل فتاة الشرقية

وأصدرت الاكاديمية في بيان من خلال حسابها على فيس بوك، اليوم الاربعاء قائلة “تنعي أكاديمية الشروق، من الحزن والأسى الابنة الغالية سلمى محمد محمد بهجت خريجة المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق للعام الدراسي الحالي ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲م، والتي قتلت بید آثمة وطعنات نادرة، يشهد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعهد أنها كانت مثالا للطالبة المجتهدة والمتميزة، على المستوى الخلقي والعلمي، طوال الفرق الدراسية الأربع، أسرة أكاديمية الشروق، وأمام هذا الحدث الجلل، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة الغالية بواسع رحمته ، وأن يلهم أهلها وزملائها وكل محبيها خالص الصبر والعزاء والسلوان