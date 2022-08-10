انت الان تتابع خبر عاجل – الحكومة تكشف النقاب عن حقيقة تعديل قانون تنظيم عمل شركات السياحة والسفر والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- حسمت وزارة السياحة والآثار، ما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.

وشددت وزارة السياحة في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها، مُوضحةً أنه في حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة.

وأضافت الوزارة أنها ملتزمة تماماً بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي وأنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر.