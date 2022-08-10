انت الان تتابع خبر عاجل – سقوط عقار بحى الجمرك فى الإسكندرية والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- سقط منذ قليل اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2021 عقار قديم رقم 8 شارع رملي تقاطع شارع فرنسا بالمنشية والتابع لحى الجمرك في محافظة الإسكندرية ولم يتضح حتي الآن أسباب انهيار العقار.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الإسكندرية بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات المجاورة للعقار والدفع بسيارات مطافي تحسباً لوقوع اشعال للنيران ناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط قسم مركز شرطة حي الجمرك والقيادات الأمنية التابعة لمحافظة الإسكندرية بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن هذه الحادثة والكشف عن ملابستها وجرى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وتم إزالة الأجزاء الخطرة تحت إشراف اللواء وليد البيلى رئيس حي الجمرك.