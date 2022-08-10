انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء : الرطوبة هتولع الجو والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وأوضحت هيئة الأرصاد أنه نسب الرطوبة سوف تزيد بقيم تتراوح من (2 : 4) درجة مئوية، ولكن سوف يكون هناك نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في الجو خلال طقس اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022، على جميع مناطق جمهورية مصر العربية.

وأضافت الهيئة أنه سوف يسود طقس حار في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.