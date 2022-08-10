سعفان يواصل جولاته الميدانية للمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:24 مساءً - واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان جولاته الميدانية للمحافظات، اليوم الأربعاء ، حيث قام بتسليم 8979 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، تغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، وذلك بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه .

جاء ذلك بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة ، بحضور أشرف عبد الجواد نائب رئيس الجهاز، ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة، وعاطف درويش مدير المديرية .

في مستهل كلمته قال الوزير : إن زيارته لمدينة العلمين الجديدة تعد محاولة لإلقاء الضوء على ما تقوم به الدولة المصرية من انجازات داخل المدينة، والتي تعد طفرة سكنية تغطي فرص السياحة والمصيف، فضلا عن الفرص السكنية.

وأشار الوزير إلى أن تسليم هذه الوثائق يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على رعاية العمال وتقديم كافة أوجه الحماية لهم ولأسرهم باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر أثناء العمل .

وشدد سعفان على أهمية تكاتف الشركات وتعاونها مع الوزارة في تقديم بيانات العمالة لديها حتى تتمكن الوزارة من حصر كافة العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لها ، موجها مديرية القوى العاملة بمطروح بالتنسيق مع جهاز مدينة العلمين والشركات التي تعمل بها ليكون هناك ربط وتبادل البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن توعية العمال أنفسهم بأهمية الحصول على وثيقة التأمين.

ووجه الوزير رسالة للعمال يدعوهم أن يكونوا حريصين على التأمين على أنفسهم بقيمة التأمين البسيطة التي تبلغ 120 جنيها شهريا ، مشيرا إلي أنها تعطي تأمين أشمل للعامل وأسرته سواء التأمين الاجتماعي أو الصحي أو "لا قدر الله " في حالة العجز أو الإصابة أو الوفاة.

ونوه الوزير إلي أن هذه اللقاءات والجولات التي يقوم بها ولقائه بالعمال وأصحاب الشركات دائما ما يكون حريص على نقل توجهات الدولة وتوضيحها والتأكيد عليها والتي يكون هدفها دائما مصلحة الدولة ، مشيرا إلى أن الأوضاع الراهنة على المستوى العالمي فرضت بعض التأثيرات التي يجب علينا أن نتجاوزها بالوعي والتنفيذ، وتأتي توجيهات الدولة حاليا في ترشيد استخدام الكهرباء ويجب اعتبارها مسئولية فردية على كل مواطن.

وقال إن هذه التوجيهات تقابل أحيانا من بعض الأفراد أصحاب الدعوات التخريبية بالسلب، وهو الأمر الذي يجب أن نتصدى له جميعا موجها رسالة للعمال والشركات قائلا:"حافظوا على مصر وعلى مواردها ليعم الخير على الجميع ونتخطى كافة الأزمات".

ومن جانبه قال عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة:إن مدينة العلمين الجديدة تعد إحدى صروح المجد التي تعبر عن القيادة الحكيمة التي تبني المستقبل وتسابق الزمن بعزيمة لا تلين ولا تنضب.

وأشار الى أن الدولة تحرص على تقديم الاهتمام الكامل للعمالة غير المنتظمة حيث شمل عدد المستفيدين من العمالة في قطاع التشييد والبناء بمحافظة مطروح 13881 عاملا تشملهم الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال المنح المقدمة لهم من إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

وفي ختام الاحتفالية، كرم الوزير 8 شركات من العاملين بمدينة العلمين الجديدة لجهودهم في رعاية العمالة غير المنتظمة وهم : اوراسكوم ، جاما ، درة ، البحر الأحمر ، سامكريت، ريديكون ،سياك ، الإسكندرية للإنشاءات طلعت مصطفى ، حسن علام.

وقدمت تلك الشركات دروع لوزير القوى العاملة تقديرا لجهوده في رعاية العمالة غير المنتظمة ودعمه المستمر لها ، فضلاً عن التعاون الدعم مع الشركات العاملة بالمشروعات القومية بمدينة العلمين الجديدة .

كما أهدى الوزير نائب رئيس جهاز مدينة العلمين أشرف عبد الجواد شهادة تقدير كتعبير رمزي عن دور الجهاز في النهضة بمدينة العلمين الجديدة ، كما كرم الوزير مدير مديرية القوى العاملة بمطروح ، عاطف درويش ، ومحمد سمير فهمي مدير عام التنمية بجهاز المدينة .