«الصحة» تطلق 52 قافلة طبية بجميع محافظات الجمهورية خلال 10 أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 11 إلى 20 أغسطس الجاري، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل غداً، بمنطقتى خفرع 5 مركز صان الحجر محافظة الشرقية، وحدربة - مرسى حميرة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع «عبدالغفار» ‏ أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 12 و13 أغسطس بمناطق وادى الطرفة - وادى سعال مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، و ابو سعادة الكبرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، و الناصرية حي جنوب العياط محافظة الجيزة، والجزائر مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، و49 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، و محلة روح مركز طنطا ثان محافظة الغربية.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 7 قافلة طبية أخرى يومي 13 و14 أغسطس بمناطق الكومى مركز طامية محافظة الفيوم، ووحدة طب الاسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، ونصر جمعة مركز سمسطا محافظة بنى سويف، ومسارة مركز ديروط محافظة أسيوط، و كوم اشكيلو مركز جرجا محافظة سوهاج، و المستقبل مركز العبور محافظة القليوبية، و الكفر الجديد محافظة كفرالشيخ.

ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق 3 قوافل طبية، يومي 14 و15 من الشهر الجارى، بمناطق الشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والجزيرة محافظة اسوان، والدخيلة حي العجمى محافظة الإسكندرية.

كما سيتم إطلاق 8 قوفل طبية أخرى، بمناطق الهمة مركز مطاى محافظة المنيا، ومركز شباب الجزيرة الخضراء مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، وال 600 مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، ومركز طبي الحي السادس حي مدينة نصر غرب محافظة القاهرة، والقباحى الشرقى محافظة الأقصر، ومنشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وذلك في يومي 15 و16 من الشهر الجارى.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 16 و17 أغسطس بمنطقتى ابنى بيتك حي 06-أكتوبر محافظة الجيزة، وأسيوط الجديدة مركز الفتح محافظة أسيوط.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية أخرى يومي 17 و18 أغسطس بمناطق الوسطانى مركز كفر سعد محافظة دمياط، واسطال مركز سمالوط محافظة المنيا، والشبيكة مركز كوم امبو محافظة أسوان، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وعمارة مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، و المركز الحضرى مركز ابو زنيمة محافظة جنوب سيناء، ووحدة الأمل مركز راس غارب محافظة البحر الأحمر، والنويرة مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، ومركز شباب الخواطرة حى الجناين محافظة السويس، وميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية، وشنرة البحرية مركز السنطة محافظة الغربية، والحلازين محافظة مطروح، وعزبة البوصة مركز نجع حمادى محافظة قنا، والجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج.

ولفتت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 18 و19 أغسطس، بمركز صحة 54 بالعاشر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل بمناطق الانبوطين مركز السنطة محافظة الغربية، ووادى مدخل ابو جعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، ووردان حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك في يومي 19 و20 من الشهر نفسه.

واختتمت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 6 قافلة طبية في يومي 20 و21 أغسطس بمناطق برج مغيزل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، وعزبة كرم مركز اشمون محافظة المنوفية، واسكندرية التحرير محافظة أسيوط، وبيت خلاف مركز جرجا محافظة سوهاج، وكفر رجب مركز كفر شكر محافظة القليوبية، و الحسنية مركز اطسا محافظة الفيوم.