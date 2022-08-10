 الأنبا تادرس يستقبل وزيرة الهجرة 

جدة - نرمين السيد - صلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد القداس الإلهى، بكنيسة القديس الأنبا بيشوى ببورسعيد، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



وعقب صلاة القداس بكنيسة الأنبا بيشوى، استقبل مطران بورسعيد، وزيرة الهجرة بمقر المطرانية.

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