محافظ أسوان يعتمد قرار تخفيض درجة القبول للثانوى الفنى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ -فى بيان- أن المدارس شملت مدرسة كمال نوبى للتعليم والتدريب المزدوج إلى 155 درجة بدلاً من 170 درجة، وفصول مزدوج بمدرسة محمد محسن شعيب إلى 160 درجة بدلاً من 180 درجة، وكذا فصول مزدوج مدرسة الطويسة الصناعية إلى 160 درجة بدلاً من 170 درجة، بجانب فصول مزدوج مدرسة إدفو الصناعية بنين إلى 150 درجة بدلاً من 155 درجة، بالإضافة إلى مدرسة الرديسية للتعليم المزدوج إلى 160 درجة بدلاً من 170 درجة.

وقال المحافظ إن القرار يتوازى أيضا مع النزول بالتنسيق لفصول مزدوج مدرسة أبو الفضل سرور التجارية إلى 175 درجة بدلاً من 180 درجة، علاوة على فصول مزدوج مدرسة أبو سمبل التجارية إلى 155 درجة بدلاً من 170 درجة، فضلاً عن النزول بالحد الأدنى لفصول الخدمات إلى 140 درجة بمدارس أسوان التجارية المتقدمة، وأسوان الفندقية المتقدمة، وسعاد ماهر الفندقية 3 سنوات، ونصر النوبة المحولة الفندقية.

وأكد عطية على أن النزول بالحد الأدنى بتنسيق مدارس التعليم الثانوى الفنى يأتى متوافقاً مع حرص المحافظة على تحقيق التنوع، وفتح مجالات جديدة فى مجال التعليم الفنى لتخريج طلاب متميزين وقادرين على اقتحام سوق العمل فى ظل المشروعات الجديدة التى تحتاج إلى الأيدى العاملة.