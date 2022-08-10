«مشروعك».. مبادرة تمويل وفرص عمل (فيديوجراف) 

جدة - نرمين السيد - وفى محافظة الأقصر وفرت المبادرة 4 آلاف مشروع بـ615 مليون جنيه، وساهمت مشروعات المبادرة بالأقصر بتوفير 12 ألف فرصة عمل. وفى محافظة أسوان نفذت 303 مشاريع جديدة بتمويل 52.5 مليون جنيه، وساهمت مشروعات المبادرة بأسوان بتوفير 101 فرصة عمل. وفى محافظة الشرقية نفذت 18 ألف مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه، وساهمت مشروعات المبادرة بالشرقية بتوفير 53 ألف فرصة عمل. وفى محافظة المنوفية نفذت المبادرة 20 مشروعا بتمويل 4 ملايين جنيه فى يوليو فقط.

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