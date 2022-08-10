إطلاق البرنامج التدريبى الأول لعلماء دار الإفتاء بجزر القمر (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلقت دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبى لمجموعة من علماء نظيرتها دار الإفتاء بجزر القمر، لتأهيلهم وتدريبهم على مهارات وفنون الفتوى وطرق رقمنتها، حيث يمتد البرنامج التدريبى فى الفترة من 10 إلى 22 أغسطس الجارى.





ويأتى البرنامج التدريبى فى إطار العلاقات المميزة التى تجمع بين دار الإفتاء المصرية، ودار الإفتاء بجزر القمر، وانطلاقا من الواجب الدينى والوطنى، وأيضا فى إطار الجهود التى تقوم بها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم لتنمية وتطوير مؤسسات الفتوى فى العالم حتى تستطيع القيام بواجباتها الدينية والوطنية فى تقديم الفتاوى الصحيحة المعبرة عن أحكام الشرع الشريف ومقاصده، الأمر الذى يرسخ السلام والأمان، ويكافح التطرف والإرهاب.



ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين بمنهج دار الإفتاء المصرية على إصدار الفتاوى وآليات وطرق عملها، وإكساب المتدربين مهارات التعامل مع المستفتى وكيفية التحقيق معه فى المسائل التى تحتاج إلى التحقيق، وكذلك تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة فيما يتعلق بالجودة والاعتماد فى إصدار الفتاوى ورقمنتها، وتنمية المهارات البحثية والفقهية لدى المتدربين فيما يتعلق بمسائل الإفتاء، وتنمية مهارات المتدربين وتدريبهم على كيفية بناء الفتوى (الشفوية – الهاتفية - الإلكترونية) بناء سليما منهجيا منضبطا محافظا على القواعد العلمية السديدة؛ مما يسهم بفاعلية كبيرة فى تأمين المجتمع والحفاظ عليه من الفتاوى الشاذة، فضلا عن معايشة عملية لآليات وطرق إصدار الفتاوى.

ورحب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بعلماء دار الإفتاء بجزر القمر المشاركين فى البرنامج التدريبى، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر وجمهورية جزر القمر، وكذلك العلاقة القوية مع الشيخ أبو بكر جمل الليل مفتى جزر القمر.



وأضاف أن هذا البرنامج التدريبى يعد حوارا علميا لتلاقى الأفكار بين علماء دار الإفتاء المصرية، وعلماء جزر القمر حول صناعة الفتوى ومهاراتها المختلفة والتكوين العلمى لها وإدراك الواقع.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن التعامل مع الواقع المعقد والمتشابك يحتاج إلى تنمية ملكة الإفتاء ولا يكون ذلك إلا بشق علمى من خلال التكوين العلمى، ثم شق تأهيلى يتمثل فى الجانب التدريبى والمهارى للمفتين.

وأوضح المفتى أن دار الإفتاء المصرية تنطلق فى فتاواها من مبدأ استقرار المجتمعات، الأمر الذى يحقق مقاصد الشريعة الخمسة التى لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال مجتمع مستقر، مشيرا إلى أن الفتوى إذا لم تتناغم مع استقرار المجتمع يحدث خللا كبيرا.

وأشار إلى أن بعض من ينتسبون إلى العلم من غير أهل التخصص لم يفهموا الواقع أو يحيطوا به، فنقلوا من كتب التراث فتاوى كانت وليدة واقع معين وصحيحة فى زمانها، ولكنها لم تعد تتوافق مع التغيرات ولا الواقع المعاصر، وهو ما يسبب اضطرابا فى المجتمع إذا ما تم اصطحابها إليه دون إدراك للواقع وتغيراته.

وأكد أنه يجب مراعاة السمات الخاصة للمجتمعات عند إصدار الفتوى، قائلا:"كنا حريصون عند إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم التى تضم فى عضويتها أكثر من 80 دولة، على مراعاة خصوصية البلدان وألا نصدر واقعنا الخاص إلى واقع مختلف.

واختتم المفتى كلمته بقوله: "نريد من خلال هذا البرنامج التدريبى مراعاة خصوصية المجتمع فى جزر القمر وإبراز أهم القضايا والمسائل الفقهية المثارة فى هذا المجتمع ومناقشتها"، متمنيا التوفيق لعلماء جزر القمر فى هذا البرنامج المهم الذى يتم فيه التأهيل الإفتائى وتبادل الخبرات.