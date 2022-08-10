جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنظم الملتقى الفكري الأول لأعضاء هيئة التدريس والعاملين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 01:26 مساءً - برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة د. هشام الديب الملتقى الفكري الأول لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات التكنولوجية، بحضور د. محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، د.عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، أ/ أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء/ يحيى الحلوجى ممثل وزارة الدفاع بالمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، والمهندس/ محمد عبدالعزيز مدير عام شركة سمارت سيستمز، ووفد من شركة إنفورماتيك برئاسة د. مصطفى صالح.

وخلال فعاليات الملتقى، قدم د. هشام الديب عرضًا تقديميًا حول إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية، والتحديات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها.

وعلى هامش فعاليات الملتقى، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وشركة سمارت سيستمز؛ لتبادل الخبرات بين الجانبين، ودعم التدريب العملي لطلاب الجامعة.

كما تضمن الملتقى حلقة نقاشية بين ممثلي الجامعات التكنولوجية من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين حول التحديات التى قد تواجههم فى عملهم وكيفية التغلب عليها؛ للنهوض بالجامعات التكنولوجية.

وفى ختام فعاليات الملتقى، كرم د. هشام الديب المتميزين من الجامعات التكنولوجية، والأعضاء المثاليين بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.