ضمن حياة كريمة.. صحة المنيا تقدم الخدمات لـ 1755 مواطنا بقرية برطباط

جدة - نرمين السيد - ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبرعاية أسامة القاضى محافظ المنيا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، خلال يومى 8 و9 من أغسطس الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1755 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة شملت مختلف التخصصات، و تم إجراء الكشف على 305 حالة جراحة، وعدد 471 حالة أطفال، و256 حالة باطنة، و84 نساء، و118 أسنان، و304 جلدية، و153 أنف، و64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 133 تحاليل مختلفة و20 حالة موجات صوتية و6 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 78 مترددا، و7 حالات خلع أسنان بعيادة الأسنان، فضلا عن تحويل 16 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، مشيرا إلى تفعيل مديرية الصحة للدور التوعوى من خلال عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 84 مترددا، وتم الاستعانة خلال هذه القافلة بعدد 12 عيادات متنقلة.