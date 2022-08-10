تطبيق منظومة المرتبات الجديدة بشمال سيناء.. و"شوشة" يحذر من التقاعس تحت طائلة المسؤولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:29 مساءً - وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي تطبيق منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ " PAYROLL، بعدد 14 جهة حكومية اعتبارا من مرتب شهر أغسطس الجارى.

وأكد المحافظ، خلال الإجتماع الذي عقد اليوم ، الاربعاء ،بحضور جمال نافل مدير عام المديرية المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسؤولي الوحدات المالية والموارد البشرية بالمصالح الحكومية، على أن المنظومة الجديدة للمرتبات تعد احد محاور الشمول الرقمي وفق

رؤية مصر المستدامة 20/30 .

وأوضح محافظ شمال سيناء أن المنظومة توفر ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الإستقطاعات سواء ضريبة كسب العمل أو التأمينات، بجانب تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للاجور. وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعد في بحوث تحسين الدخل.

ووجه محافظ شمال سيناء الشكر لوزير المالية لتطبيق منظومة المرتبات الجديدة والتي تسد الباب أمام اي فساد وتحقيق الانضباط والسيطرة.

وحذر شوشة من التقاعس في تطبيق المنظومة الجديدة للمرتبات، مؤكدا علي منح 15 يوما كجزاء لمسؤول الحسابات في حالة التقصير والتقاعس في تطبيق المنظومة.

وأكد جمال نافل، مدير عام المديرية المالية، أن منظومة المرتبات الجديدة يأتى تطبيقها فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، كما أن هذه المنظومة تتميز بالدقة في عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة.

ولفت نافل إلى أن المنظومة تتميز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلي على مستوى كافة الجهات.

وأكدت ايمان عدلي، مسؤولة منظومة المرتبات الجديدة على ضرورة الدقة والسرعة في إعداد المطلوب وفقا للمخطط الزمني المقرر، مؤكدة علي ان إدخال اي بيانات خاطئة تؤدي إلى مخرجات ونتائج خاطئة.