في إطار "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".. التحالف الوطني يدعم صغار الصيادين من أهالي الدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:29 مساءً - في إطار تنفيذ التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية واعطاء إهتمام خاص لملف التمكين الاقتصادي؛ قام التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي من خلال أحد اعضاؤه وهو (مؤسسة صناع الخير) في إطار مبادرتي "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، جاء ذلك بحضور السيدة وزيرة الهجرة والسيد محافظ الدقهلية ووفد من مؤسسة حياة كريمة و مؤسسة صناع الخير، حيث تم تسليم 30 مركب صيد مجهزة بأحدث أدوات الصيد إلى 30 صياد من صغار الصيادين من أهالي قرية بساط كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للارتقاء بالفئات الأكثر احتياجا حيث تم دعم صغار الصيادين بالقرية وتأمين مصدر دخل لهم من خلال تحفيزهم على تطوير حرفتهم بتسليمهم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات صيد حديثة كاملة استثماراً لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد، فتم تزويد 30 منهم بمشروعات مراكب صيد، وتم عمل ثلاجة لحفظ الأسماك التي يصطادها الصيادون بمراكبهم حتى يتسنى لهم تسويق ما يقومون بصيده بالشكل الأفضل وبما يعود عليهم بأفضل عائد ويضمن نجاح مشروعهم، على أن يكون المستفيدون من استلام مراكب الرزق ممن يعولون أسراً كبيرة ولا يملكون مراكب صيد بالفعل ويملكون مهارات في احتراف مهنة الصيد وأن المراكب التي تم تسليمها لصغار الصيادين تم تسليمها بالمجان تماماً لهذه الأسر، بالإضافة إلى معدات الصيد دون أن يتكلف الصياد المستفيد أي تكلفة مادية على الإطلاق".

وفى كلمتها أثناء احتفالية تسليم مراكب الصيد، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن الدولة حريصة على حياة أبنائها، وتسعى للتعاون مع كافة المؤسسات لتوفير حياة كريمة لأبنائنا بالمناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ولذلك جاءت فعاليات تسليم 30 مركب صيد للمواطنين، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير والتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.

وتابعت الوزيرة أن التعاون في ظل مبادرتي "مراكب النجاة" و"حياة كريمة" يأتي اتساقا مع إطلاق السيد رئيس الجمهورية للتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، والذي يحفز جمعيات العمل المدني على التعاون مع مؤسسات الدولة ودعم المواطنين بالأماكن الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مثمنة جهود مؤسسة "صناع الخير" في تقديم الخدمات للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بجانب دعم بناء ثلاجة متطورة لحفظ الأسماك في قرية بساط كريم الدين، لمساعدة الصيادين على التسويق لمنتجاتهم.

وفي السياق ذاته، أوضح الصيادون أنهم كانوا ينتظرون هذه المراكب منذ سنوات، لتساعدهم هذه المراكب على تأمين مصدر معيشة لعائلتهم، مؤكدين أن توفير المراكب ساعد كثيرًا في عودة الكثير من الصيادين لممارسة مهنتهم التي ورثوها عن أجدادهم، بعد أن حال تهالك المراكب القديمة بينهم وبين العمل ومصدر رزق آمن للقضاء علي الهجرة غير الشرعية.

يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.