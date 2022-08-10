الحكومة تنفى تعديل قانون تنظيم عمل شركات السياحة والسفر

جدة - نرمين السيد - نفت الحكومة، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى، بخصوص تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها فى التعديلات بما يضر بمصالحها.





وجاء فى توضيح عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر.

وشددت على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أى ضرر بها، مُوضحةً أنه فى حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تماماً بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحى للاتحاد المصرى للغرف السياحية لأخذ الرأى، كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعى، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها.

وناشدت الوزارة الشركات السياحية بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتى تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها "19654"، للاستفسار عن أى معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.