محافظ شمال سيناء يوجه بتطبيق منظومة المرتبات الجديدة

جدة - نرمين السيد - وجه محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تطبيق منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الـ PAYROLL، بعدد 14 جهة حكومية اعتبارا من مرتب شهر أغسطس الجارى.





وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته، وبحضور جمال نافل مدير عام المديرية المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولى الوحدات المالية والموارد البشرية بالمصالح الحكومية، على أن المنظومة الجديدة للمرتبات تعد احد محاور الشمول الرقمى وفق رؤية مصر المستدامة 30/20، حيث توفر المنظومة ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات سواء ضريبة كسب العمل أو التأمينات، بجانب تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعد فى بحوث تحسين الدخل.

وجه المحافظ الشكر لوزير المالية لتطبيق منظومة المرتبات الجديدة والتى تسد الباب أمام أى فساد وتحقيق الانضباط والسيطرة.

وحذر المحافظ من التقاعس فى تطبيق المنظومة الجديدة للمرتبات، مؤكدا على منح 15 يوما كجزاء لمسؤول الحسابات فى حالة التقصير والتقاعس فى تطبيق المنظومة.

وأكد جمال نافل، مدير عام المديرية المالية، أن منظومة المرتبات الجديدة يأتى تطبيقها فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، كما أن هذه المنظومة تتميز بالدقة فى عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، كما تتميز بالسهولة والمرونة فى استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلى على مستوى كافة الجهات.

وأكدت إيمان عدلى، مسئولة المنظومة على ضرورة الدقة والسرعة فى إعداد المطلوب وفقا للمخطط الزمنى المقرر، مؤكدة على أن إدخال أى بيانات خاطئة تؤدى إلى مخرجات ونتائج خاطئة.