القوى العاملة: تعيين 502 منهم 2 «قادرون باختلاف» فى دمياط

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 502 بمحافظة دمياط، بينهم 2 من ذوى القدرات الخاصة، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 918 شاباً، كما تم استخراج 337 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 55 فرصة عمل.





فى مجال التفتيش العمالى، قال سعفان إن المديرية شنت حملات تفتيش على 177 منشأة بنظام الدورى والحملات، والإعادة على 60 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 42 محضراً، وعمل ندوة توعية بمصنع الندى للعصائر بدمياط الجديدة.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية شنت المديرية خلال شهر يوليو الماضى حملات تفتيش على 170 منشأة، وإعادة التفتيش على 158 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعمل 22 مذكرة غلق إدارى، وعمل 6 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 26 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانونى حيال 12 شكوى منهم، و17 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 3 شكاوى للقضاء، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتابعت المديرية التفتيش على 297 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.