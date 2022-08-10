ضمن «حياة كريمة».. التحالف الوطنى يدعم صغار الصيادين فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - سلم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال أحد أعضائه (مؤسسة صناع الخير) فى إطار مبادرتى "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، 30 مركب صيد مجهزة بأحدث أدوات الصيد إلى 30 صياد من صغار الصيادين من أهالى قرية بساط كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية.





جاء ذلك بحضور وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية ووفد من مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير، وذلك فى إطار تنفيذ التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى لتوجيهات رئيس الجمهورية وإعطاء اهتمام خاص لملف التمكين الاقتصادى.

وجاء تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وفى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للارتقاء بالفئات الأكثر احتياجا حيث تم دعم صغار الصيادين بالقرية وتأمين مصدر دخل لهم من خلال تحفيزهم على تطوير حرفتهم بتسليمهم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات صيد حديثة كاملة استثماراً لمهاراتهم التى اكتسبوها فى الصيد، فتم تزويد 30 منهم بمشروعات مراكب صيد، وتم عمل ثلاجة لحفظ الأسماك التى يصطادها الصيادون بمراكبهم حتى يتسنى لهم تسويق ما يقومون بصيده بالشكل الأفضل وبما يعود عليهم بأفضل عائد ويضمن نجاح مشروعهم، على أن يكون المستفيدون من استلام مراكب الرزق ممن يعولون أسراً كبيرة ولا يملكون مراكب صيد بالفعل ويملكون مهارات فى احتراف مهنة الصيد وأن المراكب التى تم تسليمها لصغار الصيادين تم تسليمها بالمجان تماماً لهذه الأسر، بالإضافة إلى معدات الصيد دون أن يتكلف الصياد المستفيد أى تكلفة مادية على الإطلاق".

وفى كلمتها أثناء احتفالية تسليم مراكب الصيد، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن الدولة حريصة على حياة أبنائها، وتسعى للتعاون مع كافة المؤسسات لتوفير حياة كريمة لأبنائنا بالمناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ولذلك جاءت فعاليات تسليم 30 مركب صيد للمواطنين، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير والتحالف الوطنى لدعم العمل الأهلى التنموى.

وتابعت الوزيرة أن التعاون فى ظل مبادرتى "مراكب النجاة" و"حياة كريمة" يأتى اتساقا مع إطلاق رئيس الجمهورية للتحالف الوطنى لدعم العمل الأهلى والتنموى، والذى يحفز جمعيات العمل المدنى على التعاون مع مؤسسات الدولة ودعم المواطنين بالأماكن الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مثمنة جهود مؤسسة "صناع الخير" فى تقديم الخدمات للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بجانب دعم بناء ثلاجة متطورة لحفظ الأسماك فى قرية بساط كريم الدين، لمساعدة الصيادين على التسويق لمنتجاتهم.

وفى السياق ذاته، أوضح الصيادون أنهم كانوا ينتظرون هذه المراكب منذ سنوات، لتساعدهم هذه المراكب على تأمين مصدر معيشة لعائلتهم، مؤكدين أن توفير المراكب ساعد كثيرًا فى عودة الكثير من الصيادين لممارسة مهنتهم التى ورثوها عن أجدادهم، بعد أن حال تهالك المراكب القديمة بينهم وبين العمل ومصدر رزق آمن للقضاء على الهجرة غير الشرعية.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد اقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كلا من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.