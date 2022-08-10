الجيزة تزيل سويقة الدقى العشوائية (البديل محال حضارية) (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نفذت محافظة الجيزة، حملات مكبرة على مدار الأسبوع لإزالة الإشغالات والتعديات والفروشات والباكيات المقامة بالمخالفة بسويقة الدقى العشوائية بشارع السودان بجوار مزلقان ناهيا بحى الدقى بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق.





وجاءت الأعمال بموجب تقرير إدارة الحماية المدنية الذى أفاد بوجود خطورة داهمة على المنطقة لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة بالباكيات نظراً لموقع السويقة حفاظا على السلامة العامة.

فى إطار سعى محافظة الجيزة نحو القضاء على المظاهر العشوائية وتوفير البيئة الصحية للمواطنين وتسهيل حركة السير والتنقل وتطوير الاسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية.

وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة الباكيات المخالفة مع توفير محلات بديلة لاصحاب تلك الباكيات بمشروع روضة السودان الحضارى بمواقع افضل تتوافر بها كافة الاشتراطات اللازمه وذلك لعدم التأثير على مصدر دخلهم وذلك فى إطار جهود تحقيق الانضباط فى الشارع وتيسير حركة سير المواطنين والمركبات واستبدال المواقع العشوائية بأخرى حضارية.

وأكد محافظ الجيزة، أن ما تشهده المناطق غير الآمنة وغير المخططة من أعمال تطوير شاملة تعكس مدى حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشى لمواطنيها بتلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى وخلق فرص عمل وتوفير مصادر للرزق.

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات إزالة المخالفات والتعديات وتحقيق الانضباط فى الشارع فى ضوء تضافر الجهود لكافة الأجهزة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد أحمد راشد على رئيس حى الدقى بالتواجد الميدانى واستكمال جهود رفع المخلفات ونواتج الإزالة وعدم السماح بتواجد الإشغالات والتعديات مجددا والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وشهد محيط الأعمال إشادة كبيرة من قبل المواطنين نظرا لما تحدثه تلك السويقات العشوائية والتجمعات من إعاقة لحركة سير المواطنين وكانت تمثل خطراً على سلامة المواطنين نظراً لموقعها وتدوال وبيع الملابس والمنسوجات دون وجود عناصر الحماية المدنية.